Подмосковье 10 сентября 2023, 15:51 Чемпион мира по самбо Руслан Киселев принял участие в голосовании в Реутове Ксения Казакова

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Чемпион мира по самбо Руслан Киселев проголосовал на выборах в Московской области в Реутове. Он пришел на избирательный участок в местном лицее.

«С отличным настроением пришел сегодня на участок. Солнечная погода, все доброжелательны. Хочу отдать свой голос, чтобы со спокойной совестью жить дальше», — заявил Киселев.

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По его словам, родители с детства привили ему обязанность исполнять гражданский долг. Киселев сообщил, что избирательный процесс организовали хорошо.

«Посмотрите, как уютно здесь и спокойно. Все члены избирательной комиссии и наблюдатели на местах, сориентируют в случае необходимости, подскажут», — добавил спортсмен.

Явка на выборах в Подмосковье к полудню 10 сентября составила 46,54% и 2 610 368 избирателей. К 12:00 онлайн проголосовали 379 997 человек. Это уже 85,34% из всех, кто зарегистрировался для участия в дистанционном формате выборов.

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