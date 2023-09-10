Подмосковье 10 сентября 2023, 10:53 Чемпион мира по боксу Сергей Акопян проголосовал в Мытищах Роман Яковлев

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Чемпион мира по боксу Сергей Акопян проголосовал на выборах в Подмосковье. Он пришел на избирательный участок в микрорайоне Леонидовка в Мытищах.

Недавно Акопян вернулся на профессиональный ринг после четырехлетнего перерыва. На турнире «Кубок Казанского кремля» Сергей победил — он нокаутировал соперника в первом раунде.

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«Голосовать важно всем жителям нашей страны, и я скажу почему. Это не только наше будущее, но и будущее наших детей. Московская область — очень большой регион, я желаю ему развития и процветания», — рассказал Акопян.

В Мытищах в финальный день выборов работает 101 участок.

В Подмосковье работают 3983 избирательных участка, из них 3928 — постоянных и 43 — временных. За первые два дня выборов явка составила 2 420 501 человек (43,33%) на участках для голосования и 358 683 (80,56%) избирателей проголосовали через ДЭГ.

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