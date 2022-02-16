Чемпион мира по боксу подарил спортинвентарь мальчику из Балашихи

Маленькому жителю Балашихи Степану подарили боксерскую грушу, перчатки и бинты. Подарок мальчику преподнес лично чемпион мира по боксу Александр Бахтин.

Источник фото: телеканал «360»

Перед Новым годом мальчик загадал боксерскую грушу — и повесил конверт с желанием на «Елку желаний». Пришлось подождать, но это того стоило.

«Если честно, мы даже уже немножко начали забывать, что мы писали письмо, прошел уже большой период времени и когда нам первый раз позвонила Снегурочка, мы подумали, что это хулиганы какие-то обманывают, но оказалось, что это действительно правда», — сказал папа Степана Алексей Степаненко.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме груши и перчаток, Александр подарил Степе и символ наступившего года — тигра.

Чемпион занимается благотворительностью несколько лет и говорит, что это первый случай, когда ребенок попросил у Деда Мороза боксерский инвентарь.

«Мне очень приятно, что маленькие дети просят боксерские перчатки, боксерскую грушу, это говорит о том, что в будущем Степа может стать известным чемпионом», — отметил чемпион мира по боксу Александр Бахтин.

Источник фото: телеканал «360»

Родители Степы сказали, что после таких подарков обязательно отдадут его в секцию бокса.

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