Подмосковье 08 сентября 2023, 17:37 Чемпион мира по боксу Федор Чудинов проголосовал в Серпухове Гореловский Валерий

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Одним из тех, кто проголосовал на участке № 4088 в Серпухове, стал чемпион мира по боксу Федор Чудинов. Он рассказал, почему считает важным участие в выборах.

«Мне, как спортсмену, очень нравится, что много внимания в Подмосковье уделяется спортивной теме. Много ресурсов вкладывают в спортивные объекты. Например, в этом году после полномасштабной реконструкции будет сдан в эксплуатацию стадион „Спартак“. И я надеюсь, что прежний курс на поддержание и развитие спортивной инфраструктуры будет продолжен», — говорит Федор.

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Чемпион отметил, что стремительное развитие спортивных традиций в Подмосковье началось несколько лет назад, и это хорошая тенденция.

«Я пришел голосовать, потому что хочу, чтобы сохранились тот рост, то развитие региона, которые есть сейчас. Считаю, что всем жителям Подмосковья нужно прийти и проголосовать», — подытожил Чудинов.

Явка на выборах в Московской области к 15:00 составила 14,89% и 898 108 избирателей. Всего в очном формате проголосовали 620 090 человек.

С помощью формата дистанционного электронного голосования свои голоса отдали 278 018 избирателей. Эту систему в регионе применили впервые.