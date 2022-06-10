Чемпион мира по боксу Денис Лебедев провел мастер-класс для трудных подростков из Орехово-Зуева

Участники программы по социализации трудных подростков позанимались с чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым. Ребята из Орехово-Зуева обучились приемам и задали спортсмену вопросы, сообщила пресс-служба «Народного фронта».

Сначала прошла сессия вопросов и ответов. Подростки спрашивали, как преодолевать страхи, просили рассказать про самый неудачный бой, интересовались, что помогало боксеру в преодолении трудностей. Затем Денис Лебедев провел мастер-класс. Он высоко оценил работу наставников проекта «Тренер» и уровень подготовки воспитанников.

«Общение с такими сильными духом людьми необходимо, особенно для ребят переходного возраста. Когда я спрашивала у мальчишек, будет ли им интересен мастер-класс, они были в восторге, многие знают Дениса и смотрели его поединки», — рассказала инициатор встречи Екатерина Исаева.

Федеральный проект «Тренер» запущен по идее добровольцев «Молодежки» ОНФ в 37 регионах России. Он направлен на работу со школьниками и студентами, состоящими на учете в КДН, имеющими проблемы с социальной адаптацией. Ребята бесплатно занимаются спортом под руководством профессиональных наставников, помогают нуждающимся, участвуют в образовательных, патриотических и культурных мероприятиях.