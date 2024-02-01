Подмосковье 01 февраля 2024, 14:13 Чемпион мира по армрестлингу Денис Цыпленков поддержал акцию о детской безопасности на дорогах в Богородском округе Телеканал «360»

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Многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу Денис Цыпленков поддержал социальный раунд «Маленький пассажир — большая ответственность» в Богородском округе. Акция ГИБДД проходит на всей территории Подмосковья.

Несмотря на то, что год только начался, на территории Богородского округа в январе уже произошла одна авария с участием ребенка. В феврале Госавтоинспекция будет проводить мероприятия, мотивирующие водителей соблюдать правила перевозки детей.

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«Допустим, сидит ребенок на заднем сидении, играет, расслаблен. Водитель не заметил лежачий полицейский, ребенок подскочил и что-то себе сломал. К детским удерживающим устройством надо серьезно относиться», — сказал чемпион Денис Цыпленков.

Акция «Маленький пассажир — большая ответственность» проходит в Подмосковье с 29 января по 25 февраля. Она проводится в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

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