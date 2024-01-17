Подмосковье 17 января 2024, 11:16 Чемпион мира и Европы по карате Лечи Курбанов провел мастер-класс в Истре Телеканал «360»

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Мастер спорта мирового уровня по карате Лечи Курбанов провел открытую тренировку в спортивном комплексе «Арена-Истра». Он продемонстрировал свой фирменный прием и поделился с начинающими спортсменами секретами успеха.

На тренировку с чемпионом пришли около 80 начинающих каратистов и тренеров. Лечи Курбанов показал, как он делает свой коронный удар ногой с разворота.

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«Чтобы стать лучшим, очень много надо трудиться в любых видах спорта. И только тогда можно добиться результатов. Это не год тренировок и не два, это десятилетия труда и упорства», — отметил чемпион.

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Мастер-класс начался с разминки, на которой спортсмены выполнили упражнения на ловкость и координацию. Лечи Курбанов на протяжении трех часов делился с ребятами знаниями и опытом.

Такие встречи с чемпионом планируют сделать регулярными в Истре, чтобы молодое поколение имело возможность учиться у лучших.

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