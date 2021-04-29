«Чистые деньги выбрасываешь в мусоропровод». Чем важны экобоксы в Подмосковье

В Московской области становится все больше экобоксов. Это специальные автоматы, которые обменивают пластиковые или алюминиевые бутылки на баллы. До конца года в регионе появится около 900 таких пунктов. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью на «360».

Экобоксы устанавливают в школах, торговых центрах, парках. По словам губернатора, автоматы востребованы у жителей.

«Мы видим большой запрос. Мы [установим] 900 этих боксов или пунктов. Сейчас думаем, как их правильно назвать. Но эко точно, потому что это вторичное использование. И президент в своем послании сказал, что будет введена система законодательная, которая позволит тебе не только скидки получать, бонусы там всякие, но и деньгами получать за эти бутылки», — сказал Воробьев.

Благодаря автоматам количество отходов в регионе сократится на 30%. Остальной мусор отправится на вторичную переработку.

«Поэтому тебе мусоропровод уже точно не нужен. Ты чистые деньги выбрасываешь в мусоропровод. Нормальный человек или нет? Я думаю, что все встанет на свои места. Это возвращаясь к нему. Поэтому мы слышим этот запрос. Мы смотрим, где их производят, точнее, мы знаем, где их производят, мы хотим производить их у нас. Здорово, что есть такой запрос, мы его постараемся оправдать», — добавил губернатор.

По мнению главы региона, нужно искать современные решения в борьбе с мусором. «Мы должны иметь силу убеждения. Ну и, конечно, просто на совесть стараться все делать», — отметил он.

За сдачу бутылок, банок и прочих отходов пользователи экобоксов получают призы и скидки на покупки. Работает это просто: аппарат выдает чек, на котором нужно отсканировать QR-код. После этого на личный счет человека поступают баллы.