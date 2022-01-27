«Человекоцентричность». Глава подмосковного СПЧ указала на главное в обращении Воробьева

В ежегодном обращении главы Подмосковья Андрея Воробьева много раз прозвучало слово «человекоцентричность». Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич указала на его важность.

Юденич заметила, что обращение главы региона строится традиционно и по понятным принципам — Воробьев поднимает важные для Подмосковья вопросы. Но в этот раз в речи губернатора отчетливо просматривался лейтмотив.

«Для меня главное слово, которое не раз произнес губернатор в сегодняшнем обращении, — „человекоцентричность“. Ориентация на проблемы, заботы, тревоги, жизнь каждого конкретного человека. <…> Вот что главное и новое», — сказала глава подмосковного СПЧ.

Воробьев, по ее словам, как никогда прежде, упоминал при обсуждении каждого раздела проблемы конкретных людей и иногда называл их поименно. Юденич добавила, что, возможно, кому-то обращение не показалось особенным — люди воспринимают такое как должное.

«Очень часто мы за деревьями не видим леса. Деревья — это наши большие проблемы, политические, экономические, административные. А лес — это люди. И говоря о лесе, надо понимать, что это не просто зеленый массив, а каждое конкретное деревце, ценное для нас и требующее нашей заботы. Вот такая картинка у меня сегодня сложилась. Для меня, как для правозащитника, это чрезвычайно важно», — заключила Марина Юденич.