Маска и перчатки стали привычными аксессуарами для многих россиян. Однако некоторые жители до сих пор не понимают всю важность защитных средств. Спасти Подмосковье от коронавируса и напомнить о необходимости масок решил Человек-паук.

Сейчас даже супергерои носят маски — и не обычные атрибуты костюма, а специальные защитные. В их числе и Человек-паук. На своем примере он решил показать жителям Подмосковья, как важно соблюдать введенные меры предосторожности. Это нужно, чтобы не заболеть COVID-19 самому и случайно не заразить окружающих.

Супергерой прогулялся по улицам Московской области и раздал маску каждому прохожему, у которого ее не было. При этом он пристыдил нарушителей режима, которые не заботятся о собственном здоровье и могут стать распространителями коронавирусной инфекции.

О важности масок говорят не только супергерои, но и знаменитости. Важность масок показала на своем примере семья актрисы и блогера Лилии Абрамовой, известной как Татарка FM. Можно схитрить в разговоре с мамой, когда она спрашивает тебя, убрался ли ты в комнате и что съел на обед. Но мама должна быть уверена — выходя на улицу, ее ребенок обязательно наденет маску и перчатки.