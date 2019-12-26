26 декабря 2019, 12:46
Человек погиб в ДТП с четырьмя автомобилями в Орехово-Зуеве
Утром 26 декабря в Орехово-Зуеве столкнулись четыре автомобиля. Один человек погиб, сообщил сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.
Столкновение иномарок Hyundai, Ford и Chevrolet с «Газелью» произошло на 50-м километре автодороги Москва — Касимов.
В ведомстве уточнили, что один человек погиб.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место аварии. На данный момент выясняются причины и обстоятельства инцидента, сообщил портал «Дни.ру».