Человек погиб в ДТП с четырьмя автомобилями в Орехово-Зуеве

Столкновение иномарок Hyundai, Ford и Chevrolet с «Газелью» произошло на 50-м километре автодороги Москва — Касимов.

В ведомстве уточнили, что один человек погиб.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место аварии. На данный момент выясняются причины и обстоятельства инцидента, сообщил портал «Дни.ру».