Человек-оркестр. Как пенсионер из Электростали пришел в модельный бизнес

В Подмосковье — мода на «Активное долголетие». Еженедельно к проекту присоединяются более пяти тысяч человек. Интересуются программой даже те, кто и сами по себе активны. Например, фешн-модель Виктор Сосновцев. В перерывах между фотосессиями и съемками в кино, он учится танцам и скандинавской ходьбе в центре соцобслуживания Электростали. Игнорировать моду — не в его правилах.

Широкая улыбка, белоснежная борода и энергичная походка — всего пару дней назад он работал на киноплощадке где-то на Урале, а теперь учится полезной и модной скандинавской ходьбе. Виктору Сосновцеву все — в удовольствие.

Знаменитость Электростали — он может не знать всех горожан в лицо, но они его узнают.

«У него такая белая борода и он всегда в красных брюках. Хороший дядечка», — отметила жительница Электростали Виктория Кондаурова.

Популярен — не значит не одинок. В 77 лет Виктор вынужден жить вдалеке от близких. Но кажется, с таким обаянием, холостым наш герой долго не проходит. А ещё он музыкальный. Человек-оркестр — это про него.

Источник фото: телеканал «360»

Когда-то он также играл на улице в Москве. В толпе его заметил директор модельного агентства для пожилых людей «Олдушка». Так все и завертелось. Теперь он делится опытом с новыми знакомыми — такими же, как и он, участниками «Активного долголетия».

«Активное долголетие» — это не просто множество кружков по интересам, помощь в получении социальных услуг, медицинское обслуживание и экскурсии. Для пожилых людей — это еще и площадка для поиска новых друзей.

«После занятий люди уходят по два-три человечка. Значит, находят друг друга. Такие дела. Я пока не нашла друзей, но найду обязательно».- отметила участница «Активного долголетия» Раиса Григорьевна.

В Электростали к «Активному долголетию» присоединились порядка 900 человек. Всего в регионе в активностях проекта приняли участие более 28 тысяч пожилых людей. Виктор — один из тех, кто с помощью «Долголетия» нашел себе новое занятие — организатор мастер-классов по фотографии.