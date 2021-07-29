«Человек, которым мы гордимся». Воробьев поблагодарил тренера подмосковного пловца за золото на Олимпиаде

24-летний пловец из Подмосковья Евгений Рылов взял золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время прямой линии поблагодарил наставницу и тренера спортсмена Гульнару Раманадзе.

Губернатор подчеркнул, что все гордятся ее учеником.

«Спасибо огромное за поздравление. Эмоции, конечно, переполняют. <…> Счастье просто безмерное. Они никуда не уезжают — они всегда под Москвой, в нашем бассейне из четырех дорожек 25-метровых находятся, и никакая Америка и Франция не нужны. Для них есть округ наш и Подмосковье», — ответила Раманадзе

Она подчеркнула, что во время соревнований 30 июля подмосковный спортсмен обязательно принесет России второе золото.

«Завтра должно быть второе золото, это неизбежно. Финал 200 метров на спине. Мы возьмем золото, Андрей Юрьевич! Мечты сбываются!» — подчеркнула она.

Андрей Воробьев подчеркнул, что Евгения Рылова уже можно назвать героем. Все переживают за его выступление и желают ему победы.

«Но вам хочу еще раз представить: эта женщина нашла молодого парнишку далеко-далеко от нашего города Видное, где живет уже олимпийский чемпион. Позаботилась о нем, нашла квартиру. В общем сделала все, чтобы парень смог реализовать свои амбиции, свою мечту. Поэтому вы — тот человек, которым мы гордимся. Ну и смотрим, болеем, верим», — заключил он.