«Человек, который не сдается». Подмосковный врач уехал в Гвинею бороться с COVID-19

Врач Елена Коломоец пять лет назад уехала из Подмосковья в Гвинею спасать людей от Эболы, а сейчас она борется с коронавирусом. За свои выдающиеся заслуги медик получила премию Katala 224.

Ситуация с коронавирусом сложилась непростая по всему миру. В России продолжают расти цифры по заболеваемости. США бьют все антирекорды, а Европа объявляет локдауны. Но если даже страны с передовой медициной не справляются, то что говорить о странах третьего мира. К счастью, туда приезжают иностранные врачи. Коломоец оказалась одним из таких специалистов.

«Решение это оказалось спонтанным, я приняла его в течение двух недель. <…> Реакция некоторых была: „Ты что, с ума сошла? В какую Гвинею ты едешь?“ То есть шоковая такая», — рассказала «360» подмосковный врач.

Коломоец окончила РУДН и стала специалистом по инфекционным заболеваниям. В Гвинею слетала первый раз в 2015-м, а спустя два года переехала на неопределенный срок. Тогда в республике начала распространяться лихорадка Эбола.

«Да, поначалу было страшно. Мы приехали, эпидемия не была объявлена официально. Но я помню момент, когда мы обсуждали, что Air France может закрыть полеты. <…> Казалось, что мы все тут умрем и все», — призналась Коломоец.

При этом она добавила, что чем сложнее ситуация, тем ей интереснее работать. Сначала врач лечила людей в мобильных госпиталях, а затем построили большой стационарный, с кондиционерами и трехразовым питанием. Такого в Гвинее нет почти нигде, так как страна находится на шестом месте в мире по уровню бедности. Сейчас, когда здесь бушует коронавирус, специалисты готовы уже ко всему.

«На данный момент девять госпиталей по стране, которые лечат ковид. Два из них наши. <…> Мы полностью оборудовали и построили центр, потом Роспотребнадзор лабораторию там установил. И это научно-диагностический центр, понимаете», — подчеркнула подмосковный врач.

По словам Коломоец, помимо пациентов, трудностей добавляют реалии местной жизни, к которым удалось привыкнуть не сразу. Чтобы добраться из одной больницы в другую, требуется в сезон дождей около шести-восьми часов. За это время преодолевается расстояние в 100 километров. Несмотря на такой режим работы, медики успевают и отдыхать.

«Я первым делом выяснила, где здесь орган и если он здесь вообще. <…> Здесь есть орган в соборе. Это было настолько удивительно, все же впитывает в себя культуру, здесь есть специальные трещоточки, погремушечки. И вот орган в аккомпанементе с местными инструментами звучал очень здорово», — рассказала медик.

Но не меньше органа врача вдохновляют сами местные, живущие в солнечной стране. Они очень отличаются от россиян, которые по полгода смотрят на серое небо. Женщина подчеркнула, что жители восхищают ее своей открытостью и искренней непосредственностью.

На этой неделе Елену Коломоец и ее коллег удостоили премии Катала. Награду вручают за выдающиеся достижения в разных сферах. А само слово «катала» означает «человек, который борется и не сдается». По словам врача, ей интересно помогать людям в Гвинее. Она не просто пребывает в стране, а занимается интересной работой. Коломоец отметила, что благодарна судьбе за такую возможность.