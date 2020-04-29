Челлендж по сбору мусора запустили в Истре. Жители убираются по дороге в магазин или аптеку

Каждый день жительница Истры София Гирда собирает несколько сумок мусора во время прогулки с собакой. Девушка решила привлечь как можно больше людей к уборке улиц, конечно же, не нарушая режим самоизоляции.

Источник фото: телеканал «360»

«Я гуляю каждый день с собаками по одним и тем же маршрутам, и собираю бутылки, мусор», — рассказала София Гирда, организатор челленджа «Гуляю-убираю».

Девушка, как положено, отходит не более чем на 100 метров от дома. На следующий день на том же месте снова появляется мусор. София поняла, что ее старания — капля в море. Решила подключить и других людей. Запустила челлендж в социальных сетях с хэштегом #гуляюубираю. Девушка выкладывает фото собранных отходов, ставит хэштег и передает онлайн-эстафету.

С каждым днем участников истринского челленджа становится все больше. Жители округа собирают мусор, когда идут в магазин, аптеку или выгуливают питомцев.

Экологи и борцы за чистоту окружающей среды убеждены — такая инициатива сейчас крайне необходима.

Источник фото: телеканал «360»

«Обычно раньше были субботники. В апреле и мае все всегда выходили на субботник и убирались. Сейчас такой у нас возможности нет. Но если каждый, кто гуляет с животными, присоединится — это бы действительно очень улучшило ситуацию с мусором», — отметила Анастасия Трефилова, эколог.

Но и это еще не все плюсы. Психологи утверждают — это неплохая эмоциональная разгрузка при самоизоляции. Ведь собирая мусор, ты занимаешься полезным делом.

«Мы не можем повлиять на новую реальность, на то, с чем мы столкнулись, с нашими ограничениями в связи с самоизоляцией, но мы можем влиять на наше поведение, эмоциональное состояние и заботиться именно об этом. И сейчас многие, чтобы чувствовать свою пользу, приносить пользу людям, собирают мусор», — уточнила Людмила Никитина, психолог.

София призывает всех присоединяться и принимать эстафету. Но напоминает о правилах безопасности. Голыми руками мусор убирать не нужно, да и просто так выходить на мини-субботник не стоит. Делать это надо лишь тогда, когда покидаете квартиру по острой необходимости.