Челлендж осенних фотографий запустили в Подмосковье | 360°

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Челлендж осенних фотографий запустили в Подмосковье

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Комитет лесного хозяйства Московской области запустил челлендж «Поймай золотую осень за хвост!». Пятерых авторов лучших осенних снимков наградят призами.

Фотографии осеннего леса нужно отправлять в Telegram-канал Комлесхоза под постом о челлендже. Можно отправлять снимки и в чаты любого из 19 лесничеств региона. Авторам нужно будет написать, когда и где была сделана фотография, а также поставить хештег #золотаяосень2022.

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Каждое утро Комлесхоз будет публиковать самые красивые и интересные фото осенних лесов Подмосковья. В первых числах ноября будут выбраны пять лучших снимков, авторов которых отметят корпоративными подарками ведомства.

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Челлендж продлится до 1 ноября 2022 года.

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