Подмосковье 29 марта 2023, 09:44 Челлендж Комлесхоза Подмосковья стал всероссийским

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Комлесхоз Подмосковья запустил челлендж «Мой лес — мой дом». Его участники снимают видеоролики, где рассказывают о своей любви к природе. Эстафету подхватили по всей России.

Как рассказала зампред правительства области Георгий Филимонов, челлендж задумывался как региональный, но позже он распространился до Дальнего Востока.

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«Помимо школьных лесничеств из Подмосковья, в челленжде уже поучаствовали ребята из Владимирской и Волгоградской областей, Донецкой Народной Республики и Приморского края», — сказал он.

Дети показали в видеороликах, что их любовь к лесу не имеет границ.

Для участия школьным лесничествам нужно снять видео длительностью до минуты и разместить его в соцсетях до 31 марта.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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