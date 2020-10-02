Челлендж благодарности учителям запустили студенты Московского государственного областного университета

В честь Дня учителя студенты Московского государственного областного университета запустили межвузовский челлендж, чтобы поздравить своих педагогов. Они писали слова благодарности и ставили хештег #мой_главный_учитель.

Студенты МГОУ писали истории об учителях, которые повлияли на их жизнь и мировоззрение. Тексты они публиковали в социальных сетях с хештегом #мой_главный_учитель.

В челлендже ребята расширили понятие «учитель». Благодарили и педагогов, и тренеров, и научных руководителей. В общем, всех тех, кто стал наставником.

Акцию запустили, чтобы напомнить о важности и преемственности профессии учителя и расширить само понятие «учитель» до тьютора, наставника.

К челленджу в официальном аккаунте Instagram университета присоединились преподаватели и сотрудники МГОУ.