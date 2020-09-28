Родительский чек-лист проверки питания школьников составили в Роспотребнадзоре

С сентября в российских школах ученики 1-4-х классов получили обязательное бесплатное горячее питание. Для оценки качества в Роспотребнадзоре предусмотрели специальный чек-лист.

По нему родители могут понять, насколько хорошо кормят детей. В чек-лист включили все возможные нарушения.

Например, меню должно быть составлено с учетом норм питания детей разных возрастов. В столовых необходимо соблюдение всех санитарных правил.

Родителям достаточно ответить на вопросы по чек-листу, чтобы у них сложилась полная картина о качестве питания детей. И если они заметят нарушения, смогут обратиться на горячую линию по номеру 8 (800) 555-49-43. Это бесплатно.

После звонка специалисты дадут рекомендации и подскажут, как поступить. Чек-лист доступен на сайте.