Чей трофей лучше? Фестиваль рыбной ловли провели на пруду Балашихи
Такой праздник Россия отмечает во второе воскресенье июля. По всей стране проходят разные мероприятия. На пруду Балашихи в рыбной ловле состязались десять человек.
Мастерство оценили по нескольким критериям. Например, здесь смотрели, у кого лучший улов и самая большая рыба. В фестивале приняли участие профессионалы и любители. За победу вручили знаки отличия, дипломы и подарки.
Для детей здесь организовали игровую программу с аквагримом, мыльными пузырями, конкурсами и угощениями.
Ранее на территории пруда провели акцию по уборке мусора. Об этом рассказал один из организаторов фестиваля, генеральный директор компании «Норэнс Групп» Евгений Горбатов.
Таким образом мы хотим привлечь как можно больше жителей в проект по благоустройству Саввинского пруда. И со всеми, кто приходит, мы общаемся. Слушаем мнения и записываем все замечанияЕвгений Горбатов.
Он добавил, что в Саввинский пруд выпустят около тысячи рыб. Это, например, толстолобики и белые амуры, которые питаются растениями и помогают чистить водоем.
Балашиха стала одним из подмосковных округов, где этим летом в разы увеличилось количество бригад по покосу травы. Об этом рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин. Он уточнил, что сезон стрижки газонов продлится до октября.