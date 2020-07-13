Чей трофей лучше? Фестиваль рыбной ловли провели на пруду Балашихи

Источник фото: Евгений Дудин

Такой праздник Россия отмечает во второе воскресенье июля. По всей стране проходят разные мероприятия. На пруду Балашихи в рыбной ловле состязались десять человек.

Мастерство оценили по нескольким критериям. Например, здесь смотрели, у кого лучший улов и самая большая рыба. В фестивале приняли участие профессионалы и любители. За победу вручили знаки отличия, дипломы и подарки.

Источник фото: Евгений Дудин

Для детей здесь организовали игровую программу с аквагримом, мыльными пузырями, конкурсами и угощениями.

Ранее на территории пруда провели акцию по уборке мусора. Об этом рассказал один из организаторов фестиваля, генеральный директор компании «Норэнс Групп» Евгений Горбатов.

Источник фото: Евгений Дудин

Таким образом мы хотим привлечь как можно больше жителей в проект по благоустройству Саввинского пруда. И со всеми, кто приходит, мы общаемся. Слушаем мнения и записываем все замечания Евгений Горбатов.

Он добавил, что в Саввинский пруд выпустят около тысячи рыб. Это, например, толстолобики и белые амуры, которые питаются растениями и помогают чистить водоем.

Источник фото: Евгений Дудин

Балашиха стала одним из подмосковных округов, где этим летом в разы увеличилось количество бригад по покосу травы. Об этом рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин. Он уточнил, что сезон стрижки газонов продлится до октября.