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    13 июля 2020, 12:05

    Чей трофей лучше? Фестиваль рыбной ловли провели на пруду Балашихи

    Анастасия Аброськина

    Фестиваль рыбной ловли организовали в подмосковной Балашихе. Его провели вблизи Саввинского пруда. Туда прибыли гости не только из округа, но и других городов. Собралось порядка 100 участников, а посвятили событие Дню рыбака.
    Чей трофей лучше? Фестиваль рыбной ловли провели на пруду Балашихи | Изображение 1
    Источник фото: Евгений Дудин

    Такой праздник Россия отмечает во второе воскресенье июля. По всей стране проходят разные мероприятия. На пруду Балашихи в рыбной ловле состязались десять человек.

    Мастерство оценили по нескольким критериям. Например, здесь смотрели, у кого лучший улов и самая большая рыба. В фестивале приняли участие профессионалы и любители. За победу вручили знаки отличия, дипломы и подарки.

    Чей трофей лучше? Фестиваль рыбной ловли провели на пруду Балашихи | Изображение 2
    Источник фото: Евгений Дудин

    Для детей здесь организовали игровую программу с аквагримом, мыльными пузырями, конкурсами и угощениями.

    Ранее на территории пруда провели акцию по уборке мусора. Об этом рассказал один из организаторов фестиваля, генеральный директор компании «Норэнс Групп» Евгений Горбатов.

    Чей трофей лучше? Фестиваль рыбной ловли провели на пруду Балашихи | Изображение 3
    Источник фото: Евгений Дудин

    Таким образом мы хотим привлечь как можно больше жителей в проект по благоустройству Саввинского пруда. И со всеми, кто приходит, мы общаемся. Слушаем мнения и записываем все замечания

    Евгений Горбатов.

    Он добавил, что в Саввинский пруд выпустят около тысячи рыб. Это, например, толстолобики и белые амуры, которые питаются растениями и помогают чистить водоем.

    Чей трофей лучше? Фестиваль рыбной ловли провели на пруду Балашихи | Изображение 4
    Источник фото: Евгений Дудин

    Балашиха стала одним из подмосковных округов, где этим летом в разы увеличилось количество бригад по покосу травы. Об этом рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин. Он уточнил, что сезон стрижки газонов продлится до октября.