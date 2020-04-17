Чеховский клуб волонтеров пополнился. К нему присоединились десятки добровольцев

Руслан и Ольга Заболотные занимаются благотворительностью многие годы. В период самоизоляции свободного времени стало больше, поэтому они решили, что тоже присоединятся к клубу волонтеров.

Так, активисты проводят благотворительные акции, помогают животным, организуют спортивные мероприятия, флешмобы и собирают пластик.

Волонтерские удостоверения есть уже почти у ста человек. Их выдают после проверки личных данных. Это очень важно для безопасности людей, которым помогают. О работе волонтеров рассказал глава округа Григорий Артамонов.

Это и развоз жителям продуктов, и общение для людей, которые оказались дома в одиночестве. Волонтеры помогают также тем, кто нуждается в медикаментах Григорий Артамонов.

Чеховский клуб волонтеров будет оказывать помощь одиноким пенсионерам, инвалидам или нуждающимся семьям в течение всего периода самоизоляции.