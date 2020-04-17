    17 апреля 2020, 17:18

    Чеховский клуб волонтеров пополнился. К нему присоединились десятки добровольцев

    Анастасия Аброськина, Анастасия Соловьева

    В Чехове десятки жителей откликнулись на призыв стать волонтерами. И если еще недавно костяк местного клуба добровольцев составляли ученики школ, то после начала пандемии к ним присоединились люди всех возрастов.

    Руслан и Ольга Заболотные занимаются благотворительностью многие годы. В период самоизоляции свободного времени стало больше, поэтому они решили, что тоже присоединятся к клубу волонтеров.

    Так, активисты проводят благотворительные акции, помогают животным, организуют спортивные мероприятия, флешмобы и собирают пластик.

    Волонтерские удостоверения есть уже почти у ста человек. Их выдают после проверки личных данных. Это очень важно для безопасности людей, которым помогают. О работе волонтеров рассказал глава округа Григорий Артамонов.

    Это и развоз жителям продуктов, и общение для людей, которые оказались дома в одиночестве. Волонтеры помогают также тем, кто нуждается в медикаментах

    Григорий Артамонов.

    Чеховский клуб волонтеров будет оказывать помощь одиноким пенсионерам, инвалидам или нуждающимся семьям в течение всего периода самоизоляции.