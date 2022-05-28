«Чеховские медведи» в 21-й раз стали чемпионами России по гандболу

Финальным матч чемпионата России по гандболу прошел в Чехове. Игроки команды «Чеховские медведи» обыграли соперников из столичного ЦСКА со счетом 27:21.

Игра проходила в субботу, 28 мая. «Чеховские медведи» принимали в своем городе московский ЦСКА.

«Чеховские медведи» со счетом 27:21 одержали победу в финальном матче OLIMPBET Суперлиги и в 21-й раз подряд стали чемпионами России! Поздравляю с победой! Так держать!» — поздравил клуб с победой министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Первый матч завершился в пользу армейцев с преимуществом в пять мячей. По результатам ответной игры «Чеховским медведям» нужно было победить с разницей в шесть мячей.

Напомним, первая игра завершилась в пользу армейцев с преимуществом в пять мячей. В ответной встрече «медведям» нужно было побеждать с разницей в шесть мячей. Подмосковный клуб справился с этой задачей. Свою первую победу он одержал в 2002 году.

Бронзовым призером чемпионата в седьмой раз стал петербургский клуб «Университет Лесгафта — Нева».