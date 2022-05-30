«Чеховские медведи» в 21-й раз стали чемпионами России по гандболу

В Чехове состоялась вторая игра финальной серии чемпионата России по гандболу. В первой игре, которая прошла на домашней площадке московских армейцев, ЦСКА добился победы со счетом 36:30. По регламенту турнира, победитель должен был определиться по сумме двух матчей. «Чеховским медведям» нужно было победить с разницей в шесть мячей или более.

Задача не из простых, даже для такой команды, как «Медведи». Но чеховские гандболисты при неистовой поддержке трибун смогли достичь необходимого результата: итоговый счет 27:21 стал для подмосковной команды «чемпионским».

Ключевым моментом финала стал эпизод за шесть секунд до финальной сирены, когда бросок московского армейца Игоря Сороки из убойной позиции отразил вратарь «Медведей» Дмитрий Павленко.

«На самом деле — это буря эмоций, первый матч, второй матч. Я хочу поблагодарить каждого, кто пришел поддержать нашу команду, ребята — настоящие бойцы. Сотворили настоящее чудо, а Дима Павленко — просто космос! Только Чехов, только победа!» — сказал глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

Самыми результативным игроками встречи стали московский армеец Дмитрий Киселев, который забросил восемь мячей и «медведь» Никита Каменев — он поразил ворота соперников шесть раз. Игра стала завершающей в сезоне для обеих команд.