Чеховская областная больница обновляет оборудование. УЗИ уже есть

Чеховская областная больница получила новый аппарат УЗИ. При широком спектре возможностей применения он обеспечит превосходное качество исследований. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Новый многофункциональный аппарат УЗИ стоимостью порядка 4,5 миллиона рублей поступил в поликлиническое отделение Чеховской областной больницы, расположенное по улице Пионерской.

Заместитель главного врача по поликлинике Анна Харина подчеркнула, что это универсальный ультразвуковой аппарат высокого класса, который обеспечивает превосходное качество ультразвуковых исследований, при этом имеет широкий спектр возможностей применения: эхокардиография, абдоминальные исследования и маммология, урология и нефрология, онкология и транскраниальная допплерография, мускуло-скелетные исследования, акушерство и гинекология, а также поверхностно расположенные органы и исследования сосудов.

Медицинское оборудование поступило в больницу Чехова в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

Глава городского округа Чехов Марина Кононова отметила, что в последнее время муниципалитет активно развивается в сфере здравоохранения.

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«В городе идут работы по капитальному ремонту лечебных учреждений и по оснащению их современным оборудованием. Ранее были получены аппараты для отделения новорожденных и кабинета функциональной диагностики, отделения реанимации. В рамках государственной программы „Здравоохранение Подмосковья на 2014–2020 годы“ приобретено и иное оборудование, которое будет установлено в ближайшее время», — уточнила Марина Кононова.

Жительница Чехова Анна Величко занимается споротом, поэтому к врачам иногда обращаться приходится. «Наш Чехов — город небольшой, а медицинская техника приходит такая современная! В поликлинику нашу обращаюсь не так часто, но за своим здоровьем слежу пристально, занимаюсь спортом профессионально. Очень хорошо, что качественная медицина становится нам, обычным жителям, доступной», — сказала Анна Величко.

Источник фото: администрация городского окурга Чехов

Ранее в родильное отделение Чеховской областной больницы поступила реанимационная неонатальная система открытого типа. Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова напомнила, что медтехника стоимостью порядка 2 миллионов рублей получена в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».

«Будущие родители выбирают наши учреждения родовспоможения для такого важного события в их жизни не только благодаря высококвалифицированными кадрам, но и современному оборудованию», — сделала акцент Татьяна Мухтасарова.

Закуплено и новое кардиологическое оборудование. Портативные электрокардиографы уже установлены в кабинете функциональной диагностики при хирургии, отделении реанимации и интенсивной терапии, а также кабинете функциональной диагностики при поликлинике областной больницы.