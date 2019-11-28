Чеховская больница получила новое оборудование. Теперь там можно проводить малотравматичные операции

В 2019 году в амбулаторно-поликлинические и стационарные отделения Чеховской областной больницы поступило более 50 единиц медицинского оборудования, техники и комплектующих на общую сумму порядка 65 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В числе нового оборудования в Чеховской больнице появился наркозно-дыхательный аппарат, передвижной палатный рентгеновский аппарат, портативные электрокардиографы, аппараты для ультразвуковой диагностики, аппараты искусственной вентиляции легких, медицинский фетальный монитор матери и плода, неонатальная реанимационная система и другие.

«Материально-техническая база учреждения продолжает пополняться новым оборудованием, — заметил главный врач Чеховской больницы Алексей Кизилов. — Так, в ноябре этого года мы получили современную систему для проведения малотравматичных хирургических операций — эндовидеохирургический комплекс для лапароскопии».

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Новое оборудование, стоимость которого составляет 13,3 миллиона рублей, представляет собой стойку с целым комплексом медицинских устройств: электрохирургический высокочастотный аппарат, HD-лапароскопы автоклавируемые, камера, ее блок управления и монитор, на который передается изображение в разрешении HD во время проведения операции.

Лапароскопические операции являются наиболее щадящим и эффективным методом в хирургии: врач делает несколько небольших разрезов, в один из которых водится лапароскоп, содержащий оптическую систему и камеру, благодаря которой можно проводить исследование внутренних органов и видеть все происходящее на мониторе. Преимуществом является то, что восстановление после операции проходит быстрее и легче в несколько раз, снижается риск спаечного процесса, воспаления, расхождения швов после операции, а также отсутствие больших неэстетичных рубцов.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Местная жительница Елена Ховрина призналась, что ужасно боится операций. «Еще два года назад врачи сказали, что оперироваться все же надо. Мне даже в кошмарах это снилось!» — говорит Елена. Пока она находится на поддерживающей терапии. «В интернете читала про лапароскопию, заинтересовало. Ведь у меня диабет, большие швы могут заживать долго. Радует, что в своем родном городе я могу получить необходимую мне помощь. Врачи меня очень поддерживают! Успокоили, все грамотно объяснили. Рассмотрели несколько вариантов», — поделилась Елена Ховрина.

Оборудование получено в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья на 2014–2020 годы». В ближайшее время ожидается дооснащение подразделения больницы по адресу: улица Гагарина, дом 37 новыми флюорографическим и рентген-аппаратами.