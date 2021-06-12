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    12 июня 2021, 20:12

    Чехов собрал 1,5 тонны гуманитарной помощи для детей из ДНР

    Алена Макаренко

    Полторы тонны гуманитарной помощи собрали в Чехове для поддержки детей, которые живут на прифронтовой территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). Акцию организовало местное отделение партии «Единая Россия».

    «Мы не разделяем детей на наших и чужих. <…> [Необходимо] уделить максимально внимание», — заявил глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

    Для детей собрали предметы первой необходимости, развивающие игры и игрушки, книги, сладости, одежду и обувь.

    Доставить груз пообещала международная волонтерская группа «Москва — Донбасс». Ее руководитель Елена Романенко приехала в Чехов, поблагодарила за уже оказанную поддержку и забрала новую партию гуманитарной помощи.

    «Я хотела сказать, что инициатива ваша… я очень тронута», — заявила Романенко.

    Весь городской округ помогал собрать канцелярские товары, подгузники, средства гигиены, продукты. Даже уже во время погрузки местные жители подъехали на машине, доверху набитой коробками.

    «Это как символ отношения. <…> Поддержать их, [показать] что мы с ними», — сказала местная жительница Ольга Заболотная.

    Акцию хотят сделать регулярной. Следующая пройдет осенью.