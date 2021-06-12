Чехов собрал 1,5 тонны гуманитарной помощи для детей из ДНР

Полторы тонны гуманитарной помощи собрали в Чехове для поддержки детей, которые живут на прифронтовой территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). Акцию организовало местное отделение партии «Единая Россия».

«Мы не разделяем детей на наших и чужих. <…> [Необходимо] уделить максимально внимание», — заявил глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

Для детей собрали предметы первой необходимости, развивающие игры и игрушки, книги, сладости, одежду и обувь.

Доставить груз пообещала международная волонтерская группа «Москва — Донбасс». Ее руководитель Елена Романенко приехала в Чехов, поблагодарила за уже оказанную поддержку и забрала новую партию гуманитарной помощи.

«Я хотела сказать, что инициатива ваша… я очень тронута», — заявила Романенко.

Весь городской округ помогал собрать канцелярские товары, подгузники, средства гигиены, продукты. Даже уже во время погрузки местные жители подъехали на машине, доверху набитой коробками.

«Это как символ отношения. <…> Поддержать их, [показать] что мы с ними», — сказала местная жительница Ольга Заболотная.

Акцию хотят сделать регулярной. Следующая пройдет осенью.