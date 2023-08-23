Подмосковье 23 августа 2023, 15:37 Чехов: новые школы, спортобъекты и учреждения здравоохранения

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Как изменилась жизнь горожан за последние годы.

Здравоохранение

В горокруге открываются фельдшерско-акушерские пункты, которые позволяют жителям удаленных сел и деревень. В селе Молоди открылся современный ФАП, принимающий более 35 человек в смену.

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В дневном стационаре поликлиники на ул. Гагарина пациентам оказывается медицинская помощь, и проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Благоустройство

В Чехове обновлена набережная реки Теребенка, где оборудованы пляж, зоны барбекю, прогулочные дорожки. В городе благоустроен лесопарк «Дубки», приведены в порядок дворы, появились новые детские площадки.

Обновился и чеховский автовокзал. Его отремонтировали, благоустроили территорию вокруг, оснастили современным оборудованием, но при этом удалось сохранить исторический вид здания.

Образовательные учреждения

В густонаселенном микрорайоне № 5 в новом учебном году начнет работать школа на 800 учеников. Преобразилась и одна из старейших школ горокруга № 1. В столбовской школе проведен капитальный ремонт.

Обновление спортобъектов

Масштабную реконструкцию пережил стадион «Химик». На стадионе обновлены футбольное поле, беговые дорожки, появились новые трибуны, раздевалки и многое другое.