Подмосковье 27 декабря 2022, 10:16 Чат для решения проблем предпринимателей по вывозу мусора создадут в Подмосковье

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Совещание по вопросам нарушений прав предпринимателей прошло в прокуратуре Подмосковья. Участники обсудили урегулирование конфликтов бизнеса и региональных операторов по вывозу мусора. Для решения проблемы в регионе создадут специальный чат.

Бизнес-омбудсмен региона Владимир Головнев рассказал, что число жалоб на региональных операторов в регионе за последние два года увеличилось. Предприниматели заявляют о навязывании невыгодных условий по обращению с отходами и неверное назначение нормативов.

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Владимир Головнев рассказал, что для решения проблемы ранее уже проводились заседания профильного комитета Мособлдумы — тогда были сделаны первые шаги к решению вопроса — прокуратура провела проверку, а МинЖКХ организовало рабочую группу. На очередной встрече подвели итоги проделанной работы и приняли решение о создании чата, в котором будут состоять представители региональных операторов.

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«Курировать это взаимодействие мы будем совместно с прокуратурой Московской области до тех пор, пока подобные вопросы не начнут решаться на системной основе», — рассказал бизнес-омбудсмен.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что внедрение искусственного интеллекта позволит региону сэкономить миллиарды рублей. Их смогут направить на важные направления.