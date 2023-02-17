Подмосковье 17 февраля 2023, 14:26 Чат-бот в Telegram поможет жителям Подмосковья рассчитать стоимость увеличения земельного участка

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Чат-бот в Telegrame поможет жителям Подмосковья в онлайн режиме рассчитать стоимость «прирезки» при перераспределении земельного участка. Собственник может увеличить размер земельного участка на законных основаниях за 50% кадастровой стоимости прирезаемой части.

«Перераспределение земель или земельных участков — услуга весьма популярная. Только с начала года более 3 тысяч жителей изъявили желание увеличить площадь уже существующего участка», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Она также подчеркнула, что незаконное использование земли может привести к штрафам и сносу возведенных на ней построек.

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Чтобы рассчитать стоимость прирезаемой части земельного участка, жителям Подмосковья нужно отправить в чат-бот кадастровый номер, по которому необходимо произвести расчет «прирезки», а также предполагаемую площадь участка.

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