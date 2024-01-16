Подмосковье 16 января 2024, 11:23 Чат-бот расчетного центра Подмосковья принял более 150 тысяч обращений за 1,5 года Unsplash

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Виртуальный помощник Федот работает на сайте МосОблЕИРЦ. За 1,5 года он принял более 150 тысяч обращений от жителей Подмосковья.

С помощью чат-бота можно передать показания приборов учета, узнать баланс счета, адреса и режим работы офисов. Виртуальный помощник также подскажет, как зарегистрироваться в личном кабинете, ответит на вопросы о доставке квитанций и многое другое.

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Представители МосОблЕИРЦ ежедневно анализируют обращения, обновляют и добавляют новые сценарии ответов, улучшая работу чат-бота. Алгоритм искусственного интеллекта позволяет умному помощнику развиваться и давать подробные разъяснения уже по 130 тематикам.

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