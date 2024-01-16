16 января 2024, 11:23
Чат-бот расчетного центра Подмосковья принял более 150 тысяч обращений за 1,5 года
Виртуальный помощник Федот работает на сайте МосОблЕИРЦ. За 1,5 года он принял более 150 тысяч обращений от жителей Подмосковья.
С помощью чат-бота можно передать показания приборов учета, узнать баланс счета, адреса и режим работы офисов. Виртуальный помощник также подскажет, как зарегистрироваться в личном кабинете, ответит на вопросы о доставке квитанций и многое другое.
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Представители МосОблЕИРЦ ежедневно анализируют обращения, обновляют и добавляют новые сценарии ответов, улучшая работу чат-бота. Алгоритм искусственного интеллекта позволяет умному помощнику развиваться и давать подробные разъяснения уже по 130 тематикам.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
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