Чат-бот поможет предпринимателям получить разрешение на работу в такси в Подмосковье

Еще один умный бот появился в Подмосковье. Электронный помощник Анна сможет рассказать о разрешении деятельности такси, требованиях к автомобилю, необходимых документах и сроках предоставления госуслуги. Информация предоставлена Министерством государственного управления, ИТ и связи МО.

Разрешение на деятельность такси стало одной из самых популярных услуг для бизнеса, в 2022 году было выдано более 22,6 тысячи разрешений, рассказывает глава Мингосуправления надежда Куртяник.

«В рамках этой услуги мы запустили онлайн-помощника, который в режиме „здесь и сейчас“ ответит на вопросы о такси», — рассказала министр.

Бот по имени Анна сможет дать консультацию тем, кто хочет начать работу в этой сфере, а при возникновении дополнительных вопросов, переключит пользователя на специалиста. Воспользоваться ботом можно по ссылке, а получить разрешение — на региональном портале Госуслуг.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, как цифровизация повлияла на предоставление госуслуг в Подмосковье.