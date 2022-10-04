Жителям Подмосковья напомнили о возможности задать вопросы по мобилизации в Telegram-боте | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 12:03 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Подмосковья напомнили о возможности задать вопросы по мобилизации в Telegram-боте

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Жители Подмосковья смогут узнать о частичной мобилизации при помощи нового чат-бота «Мы рядом». Цифровой помощник ответит на популярные вопросы и расскажет, какие IT-специальности могут получить отсрочку. Об этом рассказали в Мингосуправления региона.

«Сегодня цифровые технологии помогают быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Для каждого жителя нашего региона очень важно иметь возможность оперативно получать достоверную информацию по вопросам частичной мобилизации», — отметила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

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Она добавила, что жители смогут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации в любое время. Для этого нужно перейти по ссылке, запустить помощника и выбрать одну из предложенных опций.

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Глава Мингосуправления Надежда Куртяник отметила, что бот будет полезен для компаний, которые узнали, что их сотрудник получил повестку.

«В чат-боте мы разместили ответы на самые популярные вопросы от жителей. Воспользоваться им могут и компании. Для них прописан алгоритм действий в случае, если сотрудник получил повестку», — уточнила она.

Если ответ на вопрос найти не удалось, пользователи могут обратиться на горячую линию или использовать форму обратной связи. Получить информацию жители также могут на портале «Объясняем.рф».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал давать качественные ответы по горячей линии о мобилизации. Сейчас на ней работают около 200 сотрудников.

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