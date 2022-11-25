Подмосковье 25 ноября 2022, 14:58 Чат-бот обработал свыше двух тысяч заявок о навалах мусора в Подмосковье за две недели

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Чат-бот ТКО получил более двух тысяч заявок о навалах мусора на контейнерных площадках в Подмосковье. С его помощью ответственные организации смогут отчитываться об устранении нарушений.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, за неделю в Подольске взяли в работу больше половины обращений. В Реутове жители ни разу не пожаловались на содержание контейнерных площадок, в, а Дмитрове, Ступине и Коломне получили по одному замечанию.

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«Всего в чат-бот было направлено 2145 заявок, а сообщений по навалам на портале „Добродел“ зафиксировано 150», — рассказала она.

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Новую методику не приняли во внимание в Красногорске, Долгопрудном, Люберцах, Мытищах, Зарайске и Солнечногорске. Им посоветовали пересмотреть подход к работе.

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