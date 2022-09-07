Подмосковный чат-бот по работе такси дал свыше 600 рекомендаций за три месяца | 360°

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(обновлено: 07 сентября 2022, 17:45)

Подмосковный чат-бот по работе такси дал свыше 600 рекомендаций за три месяца

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Более 600 таксистов Подмосковья получили ответы на вопросы с помощью чат-бота Анны. Его три месяца назад запустил Минтранс региона. По сообщению МТДИ, популярность услуги за месяц выросла на 20%.

Как рассказали в ведомстве, чат-бот в Telegram получил за месяц 250 обращений. Первый замглавы министерства Евгений Аптекин напомнил, что Подмосковье стало первым регионом, запустившим такой онлайн-сервис.

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«За три месяца к умному помощнику обратились порядка 600 пользователей, а оценка качества предоставления ответов достигла отметки 4,9 из пяти. С момента запуска умного помощника число обращений по порядку предоставления разрешений такси в областное ведомство снизилось на 30%», — подчеркнул он.

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Самым частым запросом у пользователей стала подача заявления на аннулирование разрешения такси. Другими популярными вопросами стало его получение и правила оформления документов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об общении с жителями Подмосковья. Он отметил, что у них есть большой запрос на благоустройство городов.

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