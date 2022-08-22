Чат-бот для получения сведений о земельных участках стал востребованным в Подмосковье

Три месяца назад в Миноблимуществе запустили новый проект. Это Telegram-бот, который позволяет онлайн получить все интересующие сведения о земельных участках, которые находятся в собственности Подмосковья и муниципалитетов. С начала работы бота им воспользовались больше 20 тысяч человек. С таким сообщением выступили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

«Если в первые дни проекта к боту обращалось ежедневно порядка 30 человек, то уже в июле мы увидели резкий скачок — в среднем 370 обращений в день, а в августе это цифра составляет 450, то есть количество обращений увеличилось в 15 раз. Всего же за три месяца ботом воспользовались почти свыше 20 тысяч человек», — рассказала заместитель председателя Правительства Московской области Анна Кротова.

Она поделилась, что бот пользуется все большей популярностью. Это не только полезный сервис, он еще и максимально простой в использовании. На него остается большой спрос как у физических лиц, так и у бизнеса. Буквально за несколько минут можно узнать местоположение и категорию, площадь и вид разрешенного использования земельного участка. Чтобы воспользоваться ботом, нужно ввести в него кадастровый номер или воспользоваться меню.

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