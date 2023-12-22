Подмосковье 22 декабря 2023, 10:12 Чат-бот «Денис» более 100 тысяч раз помог жителям Подмосковья записаться на прием к врачу Минздрав МО

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Быстро записаться к врачу или на вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье помогает чат-бот «Денис». Им воспользовались уже более 100 тысяч раз.

В Мингосуправления Московской области рассказали, что «Денис» помогает жителям вызвать врача на дом, записаться в поликлинику или на вакцинацию от COVID-19. Чтобы воспользоваться им, нужно пройти по ссылке. После запуска понадобится указать номер телефона, полиса ОМС и дату рождения.

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«Самый популярный сервис чат-бота — запись на прием к врачу. Жители им воспользовались более 65 тысяч раз, а после посещения специалиста поставили более 37 тысяч оценок», — отметил директор IT-компании «Максимум», которая является разработчиком программы, Александр Степанов.

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