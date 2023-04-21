Подмосковье 21 апреля 2023, 18:16 Часы прогулок в лесах Подмосковья ограничат для жителей с 22 по 30 апреля из-за высокого класса пожарной опасности Комитет лесного хозяйства МО

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В Подмосковье объявили высокий класс пожарной опасности. На этом фоне с 22 по 30 апреля пребывание жителей и гостей Подмосковья в лесах будет ограничено.

«В связи с осложнением пожароопасной обстановки, отсутствием осадков и установлением на территории земель лесного фонда высокого класса пожарной опасности, с 22 по 30 апреля 2023 года мы ограничиваем пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области», — сообщил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Он подчеркнул, что доступ в леса будет временно ограничен. Данная мера позволит минимизировать риски возгорания в лесах.

Филиалы лесничеств ГКУ МО «Мособллес» усилили патрулирование территорий, а «Центрлесхоз» организовал ежедневное дежурство ответственных лиц.

«С начала пожароопасного сезона в Московской области ликвидировано на территории земель лесного фонда 47 пожаров на общей площади 91,54 гектара. Все пожары ликвидированы в день обнаружения», — добавил заместитель председателя.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что дворовые и общественные пространства региона приведут в порядок к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

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