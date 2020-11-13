13 ноября 2020, 13:08
«Мособлгаз» назвал самые частые причины звонков жителей
Операторы горячей линии «Мособлгаза» приняли более 300 тысяч звонков с начала года. Чаще всего обращения касались расчета платежей за голубое топливо, ремонта и замены оборудования.
Среди наиболее популярных тем для звонков и технологическое присоединение к сетям. По этому и остальным вопросам жители Московской области звонили диспетчерам «Мособлгаза» чаще всего.
В 70% случаев заявители получают ответы на вопросы сразу же, то есть уже при первом звонке. Об этом рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.
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Игорь Баранов.
Обратиться в службу жители Подмосковья могут и через личный кабинет клиента «Мособлгаза», анкету на официальном портале или в социальных сетях компании.