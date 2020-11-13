«Мособлгаз» назвал самые частые причины звонков жителей

Среди наиболее популярных тем для звонков и технологическое присоединение к сетям. По этому и остальным вопросам жители Московской области звонили диспетчерам «Мособлгаза» чаще всего.

В 70% случаев заявители получают ответы на вопросы сразу же, то есть уже при первом звонке. Об этом рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Мы всегда открыты для клиентов — обратная связь улучшает процесс предоставления услуг, совершенствует качество обслуживания Игорь Баранов.

Обратиться в службу жители Подмосковья могут и через личный кабинет клиента «Мособлгаза», анкету на официальном портале или в социальных сетях компании.