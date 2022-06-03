Частный дом в Дедовске отключили от газа из-за нарушений

Газовщики Подмосковья призывают заключать договор на обслуживание газового оборудования во избежание аварий.

«Согласно этому договору, раз в год полностью проверяется газовое оборудование, установленное в жилом строении. Обслуживается газопровод и по этому договору обеспечивается аварийно-диспетчерское обеспечение», — рассказал заместитель начальника Дедовской РЭС Сергей Присяжнюк.

У жителя Дедовска такой договор просрочен и газовые проверки не проводились. В итоге оборудование используется с нарушениями. Котел находится посреди комнаты, что угрожает и жизни владельца дома, и его соседям. Кроме того, у жильца не оплачены счета за газ.

Таким нарушителям сначала направляют уведомление. В нем предупреждают о том, что жильцу необходимо разобраться с газовым оборудованием и заключить договор. Если никаких действий не происходит, дом от газа отключают.

Заключить договор на газовое обслуживание можно с любой организацией, у которой есть соответствующая лицензия. Это можно сделать через интернет. Стоимость услуг обслуживания варьируется от шести до 15 тысяч рублей.