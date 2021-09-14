Главы муниципальных образований Московской области продолжают переговоры с владельцами частных газопроводов, чьи трубы мешают подведению сетей в рамках проекта «Социальная газификация». Об этом в ходе брифинга на «360» рассказал глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Он отметил, что в ходе переговоров стороны ищут компромиссное решение, которое устроит всех.

«Понятно, что в свое время житель или организация вложили деньги в строительство газопровода. И справедливо рассчитывать на какую-то компенсацию. Это не обязательно деньги. Это как раз предмет разговора с владельцами сетей», — заявил Игорь Баранов.

Глава «Мособлгаза» отметил, что на реализации проекта эти переговоры не сказываются, но на них тратится время, которое можно было бы потратить на работу.

«Это время, безусловно. Это нисколько не закроет проект „Социальная газификация“ для жителей. То есть если мы не договоримся с владельцем частной сети, мы построим газопровод „Мособлгаза“», — пояснил Игорь Баранов.

Он напомнил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с предложением урегулировать правила работы с частными газопроводами на законодательном уровне.

По мнению главы «Мособлгаза», это существенно упростит ситуацию и определит рамки соглашения, которое власти региона могут предложить владельцам частных газопроводов.

О проблемах с частными газопроводами, которые мешают проведению «Социальной газификации», губернатор Андрей Воробьев рассказал спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Глава региона отметил, что переговоры с некоторыми предпринимателями заходят в тупик, они требуют непомерных компенсаций, и предложил урегулировать этот вопрос законодательно.

Володин заявил, что депутаты Госдумы соберутся в сентябре и этот вопрос обязательно вынесут на повестку. В октябре его передадут в комитеты, которые разработают уже готовый документ.

«У нас есть сейчас замечательная президентская инициатива, позволяющая подвести газ к каждому домовладению, но тут же организации, которые работают в этой сфере, начинают заниматься удорожанием проектов», — подчеркнул Володин.

Андрей Воробьев предложил провести слушания в открытом режиме, чтобы итоговое решение устроило всех участников.

Программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение труб газораспределительной сети к участку, где расположен жилой дом. Для подключения жилья необходимо заключить единый договор. В документе прописывается все, начиная от стоимости работ по прокладке труб, заканчивая поставкой и подключением оборудования.

На сегодняшний день к газу подключили более тысячи домов в 100 населенных пунктах Подмосковья. До конца года трубы подведут к домам еще 1113 поселков, сел и деревень Московской области.