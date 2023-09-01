Подмосковье 01 сентября 2023, 16:51 Частная школа «Форум» открылась в ЖК «Маяк» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Частная школа «Форум» открыла свои двери для 200 учеников в жилом комплексе «Маяк» в Химках. Школа работает в сокращенном формате и формате полного дня. Первый подразумевает обучение до 15:00 и трехразовое питание, а второй — до 20:00 и пятиразовое питание.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Первый учебный день начался для воспитанников новой школы с поздравления советника губернатора Московской области Вячеслава Юношева и депутата Московской областной Думы Александра Смирнова. Гимн Российской Федерации исполнила певица и заслуженный деятель культуры Московской области Виктория Цыганова. Она подарила ребятам книги с картинами известного путешественника Федора Конюхова.

Реклама

Каждый класс школы «Форум» вмещает в себя до 18 человек. Учебная программа включает занятия по авторской образовательной методике и внеурочную деятельность. Школьники могут посещать звукозаписывающую студию, бассейн, хореографический зал.

Заниматься спортом ученики смогут на стадионе и в зале, оснащенном профессиональным оборудованием. Программой предусмотрены творческие выставки, интенсивы, мастер-классы, литературные вечера и поездки по городам России.

Обустроили и прилегающую территорию — расширили часть дороги, заменили дорожное полотно, бордюры, отремонтировали тротуары, обновили газон. Рядом со школой появилась парковка для автомобилей.

«Всех ждем в гости к нам. Надеюсь, что наши дети будут известны не только в Московской области, но и за ее пределами. Потому что мы нацелены на то, что будем давать хорошее, качественное образование и задействовать детей в разных сферах. Верим, что нашей школой будут гордиться», — поделилась директор школы «Форум» Лилия Каширина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».