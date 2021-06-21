Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата доставили в Главный храм ВС РФ

Военнослужащие роты почетного караула зажгли лампаду от Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата и доставили ее в Главный храм Вооруженных сил РФ в Одинцовском округе. Церемония прошла в рамках мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби.

В мероприятии приняли участие ветераны, военнослужащие ВС РФ и юнармейцы.

Для торжественной церемонии и транспортировки частицы Вечного огня специалистами из АО «Мосгаз» было разработано и изготовлено уникальное оборудование, обеспечивающее его сохранность: переносное газогорелочное устройство для перевозки пламени, факелы для переноса пламени на мемориал и устройства, способные обеспечить сохранность частиц Вечного огня на борту воздушного судна.

В этом году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Военнослужащие со всех военных округов доставят частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата к монументам воинской славы, а также к местам братских захоронений в пунктах дислокации войск.

Источник фото: телеканал «360»

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