Частично разрушенный магазин реконструировали в Долгопрудном

Здание бывшего магазина «Военторг» реконструировали в микрорайоне Хлебниково в Долгопрудном. Разрушенное здание восстановили и теперь будут использовать по назначению. Об этом сообщил министр правительства области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Фасад здания был частично разрушен, окна выбиты, а его внешний вид портил облик города. Объект привели в порядок по программе ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов.

Владислав Гордиенко рассказал, что в магазине провели капитальный ремонт и привели в порядок фасады.

«В настоящее время все работы завершены. Объект планируется к дальнейшему использованию в качестве магазина», — поделился он.

Всего в Долгопрудном 80 недостроев, из которых 50 возвели самовольно. Снесли или привели в порядок 47 из них.

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