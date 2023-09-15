Подмосковье 15 сентября 2023, 18:47 Частично разрушенную в Щелкове водонапорную башню снесут Жители Монина призвали администрацию Щелкова снести водонапорную башню

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Стоящую в Монине городского округа Щелково неработающую водонапорную башню нужно снести. Об этом в беседе с «360» рассказали местные жители после того, как в минувший четверг с верхней части постройки частично обрушилась кирпичная кладка и упало бетонное кольцо.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что после сообщения о частичном разрушении на место прибыли спасатели и полицейские. Территорию вокруг башни оцепили. Общую площадь обрушения спасатели оценили в 10 квадратных метров.

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«Площадь обрушения — 10 квадратных метров. Угрозы дальнейшего обрушения нет», — заявили в ведомстве.

По словам очевидцев, частичное разрушение башни произошло около 19:00. Жители соседних домов заявили, что услышали громкий звук, от которого затрясся пол.

«Этой башне уже 100 лет. Сначала думал, что вся она свалилась, а там только каркас упал верхний», — поделился один из горожан.

Он подчеркнул, что башню построили еще до Великой Отечественной войны, а работать она перестала в 1960 году.

Все жители заявили, что башню необходимо разобрать. При первом обрушении никто не пострадал, но дальнейшее существование ветхого объекта людей пугает.

В администрации городского округа заявили, что оперативные службы отреагировали на обрушение оперативно. После обследования конструкции угрозы для дальнейшего разрушения объекта они не нашли.

В ведомстве заявили, что башня находится в собственности Минобороны и решение по сносу примут в самое ближайшее время.