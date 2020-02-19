Часть жителей Андреевки начали получать воду хорошего качества от «Мосводоканала»

В дома некоторых жителей Андреевки г.о. Солнечногорск уже поступает вода лучшего качества. Вместо устаревшей хлорки для обеззараживания воды используют современный гипохлорит натрия. Такой способ дезинфекции воды безопаснее для населения и эффективнее.

Жители оценили преимущество новой воды на вкус и цвет, а вот профессиональные исследования провели специалисты.

«Проверили воду в домах у заявителей. Вода соответствует нормативному качеству», — сделала заключение заведующая Зеленоградским отделением центра контроля качества воды АО «Мосводоканал» Ирина Семенова.

Подключение к московским сетям решит проблему качества воды в населенном пункте, а также исключит перебои в водоснабжении.

Весь процесс подключения займет несколько этапов. Переход ко второму этапу, предполагающему снабжение чистой водой всего населенного пункта, возможен уже до окончания 2020 года, когда завершится процедура оформления документов.