Часть выделенных полос уберут в Подольске по просьбам местных жителей

Некоторые выделенные полосы для общественного транспорта в Подольске ликвидируют. Такое решение принято по результатам опроса жителей округа.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

«Выделенные полосы не прошли тест-драйв. С июля они заработали в тестовом режиме на улицах Кирова, Ленинградской, Мраморной и Октябрьском проспекте. За это время я получил много отзывов и обращений от жителей о том, что выделенные полосы не упростили движение, а стали причиной образования пробок», — написал глава округа.

Ранее Дмитрий Жариков опубликовал в своем канале опрос. Большинство подольчан отметили пункт «нововведение ухудшило транспортную обстановку в округе, создав заторы для общего потока автомобилей».

«Поэтому часть выделенных полос ликвидируем. Уже завтра проведем выездную комиссию с участием специалистов из министерства транспорта Московской области», — резюмировал Жариков.

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