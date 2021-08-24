Часть уникальных документов в архив Подмосковья принесли обычные люди

Начальник Главного архивного управления Московской области Людмила Кондратова рассказала об уникальных документах в архиве. Каждый из них несет очень интересные сведения, сообщила она в интервью «360».

В архивах, пояснила Кондратова, хранятся документы, которые отнесены к составу Архивного фонда РФ. Термин профессиональный, в законодательстве такие бумаги определяют понятием «подлежащий постоянному (вечному) хранению».

«Я думаю, что все наши документы уникальные. <…> Вечное хранение уже предполагает значимость этих документов. <…> Мне кажется, каждый из них несет какую-то очень интересную информацию», — сказала начальник Главного архивного управления Подмосковья.

По словам Кондратовой, в фондах центрального госархива есть много интересных писем. Например, написанных и подписанных рукой Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Владимира Немировича-Данченко и Константина Станиславского.

«Есть фотография — этот документ отнесен у нас к уникальным, — Светланы Аллилуевой, подписанная рукой Сталина», — рассказала она.

Если у документа есть цифровой аналог, то при запросе из архива выдают именного его. При отсутствии дают пользоваться бумажными носителями. Желающих прикоснуться к истории особенно много в читальном зале Центрального государственного архива.

«Он работает по предварительной записи, чтобы всем желающим хватило место для работы», — пояснила Кондратова.

Среди посетителей встречаются люди, которые захотели составить свою родословную. За последние 20 лет интерес к восстановлению истории семьи вырос.

«И вторая половина — это научные работники, студенты, которые пишут курсовые или другие работы, это научные работники, даже иностранные исследователи», — заметила она.

Картотеки перевели в электронный вид. Есть и обычная, но с базой данных: при сканировании программное обеспечение позволяет создавать их по поисковым словам из текста документа. Это все позволяет провести достаточно быстро поиск необходимых бумаг.

В архиве благодарны тем, кто приносит ценные фотографии, документы и вещи. Например, в 2020 году вышла листовка с приглашением передать документы периода Второй мировой войны, причем любые — вплоть до трамвайного билета.

«И я хочу еще раз поблагодарить Евгению Андреевну Карпунину. Пожилой человек передал нам восемь листочков дневника своей сестры. Сестра вела этот дневник с 1944 года, проживая в Ленинграде. Это немного — восемь листочков, но очень трогательно. Я бесконечно благодарна Евгении Андреевне. Кроме того, она передала нам остатки карточек на продукты», — поделилась начальник Главного архивного управления Подмосковья.

Она привела в пример случай, когда в Москве при ремонте квартиры в разобранной стене нашли письма времен Первой мировой войны — 1914 года. Люди принесли находку именно в Центральный государственный архив Московской области. Их приняли с благодарностью.