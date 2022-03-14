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    14 марта 2022, 21:41

    Часть улицы Чистяковой реконструируют в Одинцове

    Почти два километра улицы Чистяковой отремонтируют в Трехгорке Одинцовского округа

    Анастасия Максимовских

    Улицу Чистяковой отремонтируют в Трехгорке Одинцовского округа. Вместо двух полос здесь появится четыре, а движение для грузового транспорта будет закрыто. Обновленный участок значительно улучшит транспортную обстановку в микрорайоне.

    Часть улицы Чистяковой реконструируют в Одинцове | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Глава округа Андрей Иванов проверил ход строительства и пообщался с местными жителями.

    «Нам предстоит реконструировать 1,9 километра улицы Чистяковой. От жителей поступают вопросы, связанные с обустройством пешеходных переходов, оптимизацией размещения контейнерных площадок, велосипедных дорожек. При реконструкции необходимо их максимально учитывать», — сказал глава Одинцовского г. о. Андрей Иванов.

    Часть улицы Чистяковой реконструируют в Одинцове | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Земляные работы завершены более чем на 80%. Сейчас строители переносят газовые и электросети, параллельно ведется обустройство ливневой канализации. По завершению реконструкции на участке появится 8 остановок общественного транспорта, а также 4 регулируемых пешеходных перехода. Все действующие примыкания и съезды с автодороги будут сохранены.

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