Часть улицы Чистяковой реконструируют в Одинцове

Улицу Чистяковой отремонтируют в Трехгорке Одинцовского округа. Вместо двух полос здесь появится четыре, а движение для грузового транспорта будет закрыто. Обновленный участок значительно улучшит транспортную обстановку в микрорайоне.

Источник фото: телеканал «360»

Глава округа Андрей Иванов проверил ход строительства и пообщался с местными жителями.

«Нам предстоит реконструировать 1,9 километра улицы Чистяковой. От жителей поступают вопросы, связанные с обустройством пешеходных переходов, оптимизацией размещения контейнерных площадок, велосипедных дорожек. При реконструкции необходимо их максимально учитывать», — сказал глава Одинцовского г. о. Андрей Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

Земляные работы завершены более чем на 80%. Сейчас строители переносят газовые и электросети, параллельно ведется обустройство ливневой канализации. По завершению реконструкции на участке появится 8 остановок общественного транспорта, а также 4 регулируемых пешеходных перехода. Все действующие примыкания и съезды с автодороги будут сохранены.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе планируют уменьшить влияние санкций на строительную отрасль.