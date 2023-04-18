Подмосковье 18 апреля 2023, 15:46 Часть трассы М-1 в Одинцове перекроют на неделю из-за строительных работ ГК "Автодор"

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В этом году в Одинцове откроют новую развязку на 59-м километре трассы М-1 «Беларусь». Для ее строительства участок дороги с 45-го по 66-й километры перекроют на неделю.

С 18 по 21 апреля включительно с 23:00 до 05:00 закроют движение в сторону Москвы. С 22 по 26 апреля в те же часы перекроют дорогу в сторону области. Объехать этот отрезок пути можно по Можайскому шоссе.

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С открытием новой развязки заезд в парк «Патриот» из Москвы станет быстрее и удобнее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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