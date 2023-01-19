Подмосковье 19 января 2023, 09:52 Часть средств с концерта народного артиста в Одинцове направят Донбассу

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Творческая встреча с народным артистом России Александром Михайловым состоялась в Одинцове. На ней он заявил, что направил часть средств с концерта военнослужащим Донбасса. Им он помогает с самого начала СВО. Александр Михайлов закупает и отправляет в Донбасс оборудование и другую необходимую помощь. Артист лично посещал Донецк и бывал в подвалах, где от обстрелов прятались дети и старики.

«Там были дети, старики, женщины. Они были очень напуганы. Один из военнослужащих из Чечни подошел к старикам и встал перед ними на колени. Вот об этом нужно снимать кино, вот именно там — настоящие герои, которые освобождают Русский мир», — поделился он.

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На встрече Михайлов говорил о любви к Родине и о ее героях. Слушатели обсудили с артистом его творчество и выразили надежду на еще одну такую встречу.

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«Патриот — это тот человек, который любит свою нацию, свою культуру. И в такой же степени любит и чужую культуру. Чем больше ты знаешь других культур, тем богаче ты становишься», — сказал Михайлов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил орден участнику СВО за героизм и спасение сослуживцев. Свою историю боец рассказал ученикам школы № 1 имени М.А. Пронина в Звенигороде.

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